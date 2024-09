La influencer y empresaria Yina Calderón trató de «bruja” a Andrea Valdiri tras terminar con Felipe Saruma, por medio las historias de Instagram la empresaria de fajas se despachó con la barranquillera y sacó la cara por Saruma.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Yina Calderón trató de «bruja” a Andrea Valdiri, así lo expresó la influencer:

Calderón habría tomado partido tras la separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, la cual se dio a conocer hace poco luego de que los vieran en una notaria al parecer firmando lo que sería el papel del divorcio.

«Que opinas de la Valdiri, ahora todo el mundo habla mal de ella», fue el comentario del un seguidores de Yina el que desató la despachada de Yina contra Andrea Valdiri.

Le puede interesar: VIDEO: Carin León gana «Yo Me LLamo» y todos salen con billete

“Qué pesar con el pelado porque el pelado me cae super bien, el pelado se ve buena persona, ¿saben? Por eso yo no nunca me referí sobre él, porque a mí me parece que el pelado es bien, se ve buena gente. Pero ella no, es una bruja”, expresó Yina Calderón tras recibir el cometarios del usuario de las redes sociales.

La separación de Valdiri y Saruma ha dado mucho que hablar. Aunque la pareja no tuvo hijos, Zaruma lleva una buena relación con las dos hijas de la bailarina barranquillera, Isabella y Adhara, quienes son de diferentes padres.

Más noticias de Entretenimiento