¡Se tostó el pelo! Yina Calderón se tinturó el pelo en su casa y no obtuvo el resultado que quería

Yina Calderón continua dando de qué hablar. Está vez, desde sus redes sociales contó que su amigo le decoloró el pelo y mostró el resultado que obtuvo.

La influenciadora reveló que durante el fin de semana ella y un amigo suyo se pusieron a hacer «peluquería en casa», pero que lamentablemente las cosas no salieron como ella esperaba y su amigo terminó decolorándole el cabello.

«Imagínense que nos pusimos a hacer peluquería en casa con Junior Flores P. y Junior Flórez P., me decoloró el cabello, eso lo hizo para nosotros, miren la raíz», dice Yina en las historias mientras muestra su cabello a la cámara.

Yina Calderón se tinturó pero se «tostó» el pelo.

Luego, Yina Calderón se burló de su amigo y pidió a sus seguidores que no se dejen hacer trabajos de peluquería por el, ya que podría «quemárselo, tostárselo o achicharrárselo», mientras que Junior se defendía en el video diciendo que él le aplicó el producto que ella le pidió que le echara en el cabello.

«Lo que pasa es que Junior quiere montar peluquería y experimentó conmigo, pero entonces qué, ya saben que aquí no le pueden poner la mano, lo suyo no es la peluquería, terrible, usted me tostó el pelo», dice la empresaria en el video, en medio de las risas.

