Entre lágrimas Yina Calderón aseguró que se retira de las redes sociales

Han sido muchos los shows protagonizados por la creadora de contenidos Yina Calderón, el más reciente de ellos el que genero burlas en medio de la gala de los Premios Latino en donde dicen que llegó borracha y con escándalo.

Muy seguramente estos hechos son los que han puesto a reflexionar a la influenciadora quien en las últimas horas se despidió entre lágrimas de sus seguidores.

Al publicar el video dónde habla de su retiro de las redes sociales, escribió, «He tomado la decisión de alejarme de las redes sociales por un tiempo, me voy por mi salud mental por mi salud en general también, les agradezco a todas las personas que me apoyaron a las que igualmente no lo hicieron, sacó de este tiempo cosas que me sirvieron para de alguna manera madurar y crecer».

Yina dijo que volverá

A sus seguidores les contó que las redes la han afectado, «Lastimosamente, las redes sociales me hicieron mucho daño, anoche fui humillada demasiado muchachos», dijo. Pero tambien aseguró que volverá.

«Tal vez este desaparecida unos días, meses no lo sé, volveré cuando yo me sienta bien, tranquila, feliz, orgullosa de mi cambio, se que necesito cambiar muchas cosas, el trago un poco mi comportamiento pero pues por eso es que estamos aquí, para cambiar, mejorar y aprender; los amo con todo mi corazón, mi ser, aclaro cosas antes de irme no se por cuanto tiempo (…) Los amo, gracias por todo», finalizó.

