Yina Calderón confirma que «se perderán de esta harpía me gusta el trago» y otros detalles para bajarse del bus de la Casa de los Famosos.

“Ustedes saben mis ‘sayayines’ y ‘sayayinas’ que cuando yo les digo algo, es porque así es. Seré muy sincera para que no me pregunten más sobre ese tema”, expresó Yina Calderón. De esta forma cierra las especulaciones que por $40 millones de pesos, le estaban haciendo una oferta para estar en «La Casa de los Famosos Colombia». “Se imaginan a este pechito allá adentro, hubiera sido muy chévere porque yo soy muy bacana. Claro, me gusta la rumba, el trago, la joda y demás, pero soy una nota” pero esta vez no irá. Para no dejar nada en el aire recalcó: “la respuesta es no, no estaré este año en ese programa. Se perderán de esta harpía”. Estallando en risas la Dj de la Guaracha, sonaba como una fuerte aspirante pero al parecer el Canal RCN lo pensó muy bien para invitarla. Incluso, el periodista Carlos Ochoa, había hablado con ella ante el rumor y sus aspiraciones salariales además de quedarse sin mover sus redes, podría haber originado que era más el riesgo y dejar de percibir dinero además de likes con sus locuras. En estos días se caracterizó de Tekashi y Barbie generando diferentes comentarios.

Las locuras de Yina Calderón

En redes ante el mensaje que se baja algunos celebraron que «se salvaron» los primeros participantes de «La Casa de los Famosos Colombia».

