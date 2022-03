[VIDEO] En vestido de baño, Yina Calderón mostró los resultados de su cirugía

in

Yina Calderón siempre está dando de que hablar, está vez la bogotana decidió mostrar su resultado desde que se quitó dos costillas y se hizo un amarre de los órganos para lograr la cintura de la famosa muñeca.

Después de algunas complicaciones, polémicas y mucho tiempo de recuperación, Calderón ha revelado en una de sus múltiples cuentas en Instagram los resultados de su ultima cirugía.

Yina Calderón mostró el resultado de su operación.

Con su tradicional manera de expresar y defender sus decisiones ante las críticas, la mujer acompañó la imagen con un importante mensaje:

«He venido recuperándome poco a poco, no ha sido nada fácil, pero tengo paciencia. Yo los amo a ustedes, pero si a mí me gusta, con mucho respeto, lo demás vale chimba. La gente habla si haces bien o haces mal, entonces mejor has lo que se te dé la gana», escribió la empresaria en el perfil de su emprendimiento de fajas.

