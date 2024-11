Yina Calderón no sale de un problema y se mete en otro ya que recuerda una fiesta y expone a una presentadora querida por los colombianos.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Fue en un charla de «Los Impresentables» de la emisora los 40 Principales donde Yina Calderón, dijo «que vio mal parqueada a Carolina Cruz en una fiesta» y la remató con al parecer «que había consumido alguna sustancia» . Aunque la entrevista fue de varios temas en el momento que se preguntó «a quién se ha encontrado mal parqueado de fiesta» habló de la presentadora. De frente dijo su nombre y luego hizo la aclaración «que fue hace muchos años» ante el «Ay» de los locutores. Yina dijo que fue como en el 2014 «acababa de salir de protagonistas».

Yina recuerda con detalles la fiesta

La Dj Valentina Taguado compañera de Roberto Cardona del show radial, intervino para preguntarle «si estaba con Lincoln» la ex pareja de Cruz. A lo que la influencer atina a decir «yo creo que estaban de novios porque aún no tenían hijos». Recordando que era en la época que iba a lugares de rumba como «Hotel Quinto». En el video, el locutor le pregunta «qué era mal parquedada», Yina dijo «consumiendo droga». Además «de una posición llevada del $%&$?&*** y escasamente se podía parar» según la ex Protagonista de Novela. Con «risas que se escuchan en el video de los 40 y su espacio «Los Impresentables» ante lo dicho por la influencer. La polémica ronda en redes donde internautas han etiquetado a Carolina Cruz. Seguramente esperando que se refiera a estas declaraciones. Yina dorando la pildora sobre la presentadora, recalcó que «ella no era mamá, de pronto era soltera ..muchos hemos hecho cosas parecidas y si sorprendió». Taguado atinó también a decir como Dj «no pues cada quien» en referencia a que eso es parte de la vida privada de cualquier persona y no se puede juzgar.

Lee más noticias de entretenimiento.