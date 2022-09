[VIDEO] «Me invitó para ser el payaso»: Invitaron a Yina Calderón a una fiesta y fue atacada

in

Yina Calderón no ha dejado de ser el centro de todo tipo de polémicas. Primero, porque se conoció que sufrió un robo millonario en el que desvalijaron su camioneta en la que se encontraban una gran cantidad de pertenencias de alto valor, ahora, contó que fue blanco de burlas en una fiesta.

La también dj fue invitada por el cantante Alan Ramírez a una fiesta en la que fue atacada por el público que además de reírse por su look, pidió a gritos que la bajaran del escenario.

Es así, como ella ahora está pasando por una de las peores rachas y no ha dudado en hacer uso de su cuenta de Instagram para mostrar cómo hasta la han humillado y se autodenominó como un payaso por su manera de vestir, pues así se sintió tras sentirse usada por el cantante que la llevó a su celebración para ser descalificada en público.

Yina Calderón fue invitada a una fiesta y se burlaron de ella.

«Alan, una de las personas que más quiero, me invitó pa’ que yo fuera el payaso…No te digo nada, porque soy una mujer. Pero qué hiju3?#+@…Pero sabes qué nuestra amistad se acabó, tengo que anunciar públicamente que el payaso eres tú, fuiste el que quedó mal, porque me invitaste a tu fiesta solo para que me humillaran», expresó Yina Calderón en sus historias de Instagram en las que además quedó en evidencia lo mal que la estaba pasando luego de que fue sacada de ese lugar.

