Yina Calderón se hará nuevo procedimiento estético

La empresaria Yina Calderón recurrió nuevamente a las redes sociales para contarle a sus seguidores que será intervenida quirúrgicamente para reconstruir sus glúteos tras pasar por un duro caso de biopolímeros en aquella zona.

Aunque no dio fecha exacta para su procedimiento, aseguró que tendrá informados a sus seguidores sobre el tamaño y todo lo relacionado con la operación.

«Cuando me sacaron todos los biopolímeros, perdí la mitad de mi tatuaje y la cola se me cayó, la tengo caída. No voy a ponerle filtro ni nada, para que ustedes vean la realidad. A mí me toca hacerme la cirugía, que es para levantar esto y hacer reconstrucción de glúteo. Por ahora me toca utilizar la faja, siempre utilizo ‘levanta-cola’ o la ‘body-faja'», expresó en algún momento después de la extracción de biopolímeros.

Yina Calderón se pondrá glúteos.

Cabe recordad que Yina Calderón se ha realizado innumerables procedimientos estéticos para asemejarse a la famosa muñeca Barbie, y por esto, ha sido fuertemente criticada.

