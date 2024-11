En el espacio «Los Impresentables» quedó el registro que Yina Calderón no usa desodorante según ella «no lo necesita» así no tiene olor desagradable.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Cada vez que Yina asiste a una entrevista es un libro abierto de «aunque usted no lo crea». En el TikTok de los 40 Principales Colombia, la entrevista realizada por Valentina Taguado y Roberto Cardona los DJs le hicieron la pregunta «a qué hule Yina Calderón«. El objetivo de picarle la lengua se comprobó y de una dijo «que olía a chucha». Algo que en Colombia es equivalente a decir «mal olor debajo de las axilas». Todo comenzó cuando Taguado le pidió permiso para olerla en el cuello como reto, diciendo «yo les dije que olía bueno … huele rico pero no se qué es«. Luego Cardona hizo la pregunta clave de nuestra nota «cómo está de chucha Yina Calderón» con una risa burlona. Te tengo ese dato dijo Yina Calderon, aseverando «nunca me da chucha osea yo nunca he usado desodorante ..desde niña». Perdón exclamó el DJ con sorpresa, a lo que los ojos de Valentina Taguado se abrieron cuando su compañero le dijo «verifique». Sin mediar palabra su nariz se acercó a la axila de la influencer. Mientras pasaba esto «Calderón» siguió hablando que se puede poner cualquier camisa «de una persona que este muerta de chucha y a ella no se le pega«. La cara de la Dj al oler y decir con asombro de nuevo «no huele a nada». A lo que otra persona sentada en la mesa de los 40 Principales Colombia atinó a decir «que eso es un super poder». Cerrando la entrevista o el segmento «Yina aseguró que no transpira olores fuertes». «Y hasta la cucha me huye«. Imaginen los comentarios de internautas.

Yina Calderón en los 40 Principales

.

Lee más noticias del entretenimiento