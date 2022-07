[VIDEO] Yina Calderón contó su nueva forma de recibir ingresos

Desde montar un negocio familiar de fajas y productos de belleza, incursionar en el ámbito musical siendo DJ de guaracha en diferentes fiestas, hasta recomendar sobre inversiones monetarias, Yina Calderón ha alcanzado varias maneras de generar ingresos por sí misma.

Pero ahora, recientemente terminó por revelar que sumado a todo lo mencionado anteriormente, también vende «contenido para adultos».

Y aunque la propia creadora de contenido ya había afirmado en pasadas ocasiones que llevaba bastante tiempo desempeñándose en esta labor, solo hasta la noche del pasado jueves 14 de julio, le hizo saber a su público que de allí también genera ingresos y que quiere seguir en esta industria.

Sin entrar en detalles, incluso sin afirmar si ella es quien protagoniza este material audiovisual, Yina contó sobre su negocio.

«Princesas, princesos: necesito contarles algo. Que yo, tal vez, no lo había hecho público porque lo veía como ‘ No, la gente qué va a decir’. Pero pienso que este tipo de temas son totalmente normales, es muy común, ya es legal, no se está haciendo nada ilegal, no se está interrumpiendo ninguna norma», expresó la Dj.

El negocio de Yina Calderón.

«Yo tengo ‘webcam’, estamos por abrir otro próximo. Yo creo que muchos de ustedes saben qué es ‘webcam’. Si usted, chica, está en Bogotá y quiere trabajar con nosotros, yo les voy a dejar un número de contacto para que trabaje con nosotros», afirmó Yina

