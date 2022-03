VIDEO. Yina Calderón «levantó» a un motociclista con el carro

in

A través de sus estados de Instagram, la influencer y empresaria Yina Calderón mostró que tuvo un accidente de tránsito mientras iba manejando uno de sus carros.

Aunque se desconoce el punto donde ocurrió el incidente, en el video que publicó Yina se ve una moto en el suelo y en la mitad de la vía.

«Acabo de levantar a ese man en el carro, pero no fue mi culpa. Yo iba pasando acá y el me se me atravesó. Casi lo mató», se le escucha decir a Yina en el video. Mientras que la persona que estaba acompañándola dice que hay cámaras en el sector para tener pruebas de lo que ella relató.

Se desconoce el estado de salud de la persona que iba en motocicleta.

En el video también mostró como le quedó su vehículo, según Yina, se le cayeron las luces delanteras de su Volkswagen New Beetle, color rojo encendido.