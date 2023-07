Video. “Eso no me azara para nada”: con traguitos Yina Calderón habló sobre la investigación de la SIC en su contra

in

Yina Calderón, al igual que otros influenciadores como Yefferson Cossio, Luisa Castro y Miriam Obregón, están siendo investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por supuesta publicidad engañosa.

La SIC investiga, si los creadores de contenido habrían entregado información falsa, no verificable o no precisa en los productos que estuvieron promocionando. Este hecho les podrá costar una suma de 2.320 millones.

La empresaria de fajas se refirió al caso en su celebración de cumpleaños y con unos traguitos en cima: «Yo siempre he sido muy real, entonces a mí esa Industria y Comercio, esa m#erd$ no me azara para nada».

La DJ reiteró que no entendía la acusación en contra de ella, mientras el país está en unos años críticos: «El gobierno no está matando, ya no voy a decir nada en contra del gobierno porque tengo rabo de paja».

Calderon arremetió con la SIC, mencionando que la SIC no tendría «más que hacer».

«Debería preocuparse por tantos, no voy a decir nombres. gobierno debería dedicarse a la delincuencia que hay». Manifestó Calderón en el video de las historias de su Instagram.

