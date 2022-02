«Falsa» Yina Calderón se burló de Epa Colombia luego de anunciar nuevos retoques estéticos

in

La pelea entre Epa Colombia y Yina Calderón parece no tener final, y es que en las últimas horas, la «reina de las keratinas» anunció en sus redes sociales que se haría nuevos retoques en su rostro y Calderón no dudo en pronunciarse.

En la tarde de este martes 22 de febrero, Epa Colombia anunció que se haría varios procedimientos estéticos en su rostro, incluyendo una remodelación de rinoplastia y la aplicación de botox.

Sin pensarlo dos veces, Yina recordó que Epa Colombia se se había despachado contra la también DJ cuando se mandó realizar las múltiples cirugías para convertirse en la nueva ‘Barbie colombiana’.

Yina Calderón se despachó contra Epa Colombia.

«Nenes, nenes, nenes, no escupan para arriba porque en la cara les ha de caer, es por eso que yo les digo que la gente tiene una máscara, pueden jugar a un personaje por un tiempo pero luego van a salir como realmente son”, sentenció Calderón. Después, se refirió a la doble moral que tienen algunos, y a pesar que no mencionó nombres, muchos asumieron que fue un dardo a Barrera y complementó advirtiendo que no se puede «andar con esos juegos».

«Yo soy una hijueputa frentera, y la pelada se vino a burlar de mí y dijo que si me seguía operando, iba a quedar mal (…) Mi amor, ¿sí ve? La gente de doble moral, ¡falsos!» sentenció la DJ de guaracha.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…