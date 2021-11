VIDEO: ¿Por celos? Yina Calderón habló sobre su distanciamiento con el ‘Rey de las Extensiones’

Recientemente, la empresaria Yina Calderón, reveló las razones por las cuales se ha distanciado de Víctor Ocampo, mejor conocido como el ‘Rey de las Extensiones’.

A través de su cuenta de Instagram, los seguidores le peguntaron a Calderón sobre la última vez que habló con Ocampo, pues en varias ocasiones se le vio en compañía del estilista realizándose sus particulares cambios de look.

«Con el rey hablamos hace como cuatro o cinco días, porque está estrenando su sede de Cali y me hizo video llamada y me la mostró», manifestó Yina Calderón.

Además, frente a la inquietud sobre si se puso las extensiones del estilista, la empresaria manifestó que: «Lo que pasa es que yo siento que la mujer del rey no me quiere, no entiendo porqué si lo único que hice fue ayudarlos en su momento, entonces yo quiero mucho al rey de las extensiones pero mantengo la distancia, por no ocasionarle problemas», concluyó.

Esto dijo Yina Calderón

