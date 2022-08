VIDEO: Yina Calderón se metió en la polémica de Dani Duke, La Liendra y Daiky Gamboa

La empresaria y dj, Yina Calderón, aptó por dar su opinión en la polémica sobre la broma de Dani Duke y La Liendra a Daiky Gamboa, a quien le hacía creer que le daba un carro.

Si bien, luego de todos los comentarios que surgieron al rededor de este hecho, los creadores de contenido salieron a contar que había sido una broma. Yina Calderón no se aguantó y dio su opinión

«Muy humillativa, lo que pasa es que en este medio amigos no hay, entonces uno por ganar seguidores pone en vergüenza al amigo, lo que sea, porque se dejan llevar por los seguidores», comenzó diciendo la empresaria de fajas.

«Yo a Daiky no lo conozco, pero en el video, no sé, ese man siempre me ha transmitido buena energía, me paree que es un buen ser humano, es lo que transmite y se le veía muy emocionado, como que sí le gustaba la sorpresa y por eso me han caído mal porque no hay derecho que hagan ese tipo de cosas, igual el único que puede tomar decisiones es Daiky, pero en realidad me parece una linda persona y que no deben jugar con los sueños de los amigos, pero amigos ellos, ellos no tienen amigos, por eso siempre me han caído mal, patético lo que hicieron a mi parecer», dijo.

Yina Calderón reveló que cree que la Liendra quería hacer contenido en sus redes sociales similar al de Yeferson Cossio.

