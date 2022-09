VIDEO: Yina Calderón lanzó crítica a otros «influenciadores»

Como es costumbre, Yina Calderón vuelve a ser tema de conversación luego de criticar a varios de sus «colegas».

La también dj, habló de la presentadora Jessica Cediel, quien recientemente pasó por un proceso de extracción de biopolímeros y Calderón decidió dar su opinión sobre el hecho e indicó que se hacía «la víctima».

También habló de la vallenatera Ana del Castillo, afirmó que no la conocía pero le gustaría tomarse «unos tragos» con ella.

Yina Calderón lanzó críticas a influenciadores.

Además, se refirió a La Liendra y recordó el video íntimo, viral en redes sociales, con su novia.

«La Liendra, a mí no me cae bien realmente, siempre he sido muy sincera y me parece que lo tiene chiquito. O sea, él acabó mi teoría, yo pensaba que los hombres altos y flacos lo tenían grande, usted acabó esa teoría señor, gracias a usted ya no le comemos a los flacos y a los altos, ni a los de pie grande», reveló Yina.

