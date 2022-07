Yina Calderón contó que le quitaron un carro en Medellín, le «pillaron un arma»

A través de un video publicado en sus estados de Instagram, Yina Calderón le contó a sus seguidores que le quitaron un carro en Medellín luego de que las autoridades hallaron un arma.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana.

«Me quitaron mi camioneta en Medellín (…) Me paró la Policía, los agentes siempre son muy amables conmigo en Medellín. Yo no tengo queja de la Policía, cumplen con su trabajo (…) Me pillaron por ahí un arma, se pegaron de ahí y me la inmovilizaron (la camioneta). Esa fue la historia» dijo Calderón.

