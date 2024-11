Yina Calderón buscaba ser «Señorita Colombia» y la bajaron

No es broma ni un chisme la influencer Yina Calderón esperaba ser aceptada en el Reinado Nacional de la Belleza y un video la sacó por el reglamento.

La famosa operación de la ex protagonista de novela y polémica Yina Calderón, buscaba como objetivo ser candidata en un reinado de belleza. Lo que pocos sabían era que, ella estaba con la mira en el CNB al parecer por las pistas de participar en el (Concurso Nacional de Belleza). Cuyo reinado realizará este año, el tradicional Señorita Colombia en Cartagena.

Fue la propia Yina Calderón, quien reveló que fue descalificada y que la bajaban del bus de Miss Colombia. En un en vivo en redes sociales, le preguntó a su hermana el nombre del concurso que no le aceptó la inscripción. Al parecer buscaba ser candidata por el Huila según expertos reales.

Señorita Colombia tiene un estricto reglamento

La verdadera causa de descalificarla puede radicar en que el reglamento lo tiene claro. No posar en ropa interior y mucho menos haber participado en actos que atentan contra la moral. «El certamen en el que yo iba, me dice el día de hoy que yo no puedo participar debido a un video íntimo que tengo en las redes sociales con mi novio hace tres años«. Dijo Yina Calderón quien siguió contando que, «va a apelar; pero ese video se hizo público y eso hace no pueda participar en ese certamen». Por si fuera poco sentenció: «La verdad, tengo dos soluciones: o busco otro certamen o apelo«. Es decir que los millones que invirtió en su tratamiento estético no los perderá ya que quiere ser candidata del cualquier reinado. En Colombia existen como 123 concursos y coronas para que busque su sueño real.

