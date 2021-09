A Yina Calderón le tocó abrir su propia aplicación móvil tras ser vetada de Instagram

La influencer y empresaria Yina Calderón anunció que va abrir su propia aplicación móvil tras ser vetada de Instagram. Hace poco, a través de su cuenta de Instagram dijo que le había cerrado una segunda cuenta en dicha red social.

Yina salió llorando en una de las cuentas de Instagram, no sabe los motivos por los que le ha hecho eso.

“Tengo muchísima rabia porque me inhabilitaron otra vez la cuenta de Instagram, la nueva. No me dieron ningún motivo, nadie puede ayudarme. Creo que hay alguien detrás, yo cancelé las putifiestas en vivo, subo contenido como cualquier otro. Ya es injusto”, dijo en pleno llanto.

Recordemos que Yina había perdido una cuenta de Instagram, por lo que le había pedido una mano a Yeferson Cossio para lograrla recuperar, pero sería imposible.

Al parecer, debido a las penalidades y las infracciones que habría cometido Yina en dicha cuenta.

Luego de conocer lo del cierre de su segunda cuenta, Yina contó que está en proceso de abrir una aplicación para poder subir su contenido sin restricciones. A la influencer le gusta las excentricidades, el licor y el escándalo.

Yina Calderón tendrá su propia aplicación móvil

«Las cuentas me las inhabilitan por comportamientos míos, me entienden? nadie tiene la culpa, y esos comportamientos estén bien o mal, son mi culpa. Pónganle cuidado, yo lanzaré mi propia aplicación que van a poder descargar desde el celular que tengan, soy la primera en tener aplicación propia, me tocó», aseguró Yina Calderón.

