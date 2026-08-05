Yfredy Hernando Cristancho desapareció en Medellín

Resumen: Yfredy Hernando Cristancho Forero es un ciudadano colombiano de 26 años, de sexo e identidad de género masculino. Fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín el 8 de junio de 2026. Al momento de su desaparición no se contaba con información sobre las prendas de vestir que llevaba.

Yfredy Hernando Cristancho Forero es un ciudadano colombiano de 26 años, de sexo e identidad de género masculino. Fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín el 8 de junio de 2026. Al momento de su desaparición no se contaba con información sobre las prendas de vestir que llevaba.

Entre sus características físicas más distintivas se encuentran varios tatuajes visibles. Presenta un tatuaje de tres puntos junto al ojo derecho, otro en el lado izquierdo del cuello con forma similar a una mariposa o una flor, y un tatuaje que cubre todo el brazo derecho desde el hombro hasta la mano, con diseños de telaraña, calaveras y catrinas. También tiene un tatuaje en el pecho, aunque no se dispone de detalles sobre este.

Como señas particulares adicionales, tiene una expansión de gran tamaño en una de las orejas y un arete en la otra. Estas características pueden facilitar su identificación y contribuir a las labores de búsqueda y localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes