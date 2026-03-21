Yesireth del Carmen Benavides desapareció en Medellín

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Resumen: Yesireth del Carmen Benavides Mejía, de 36 años, es una mujer colombiana que presenta un tatuaje distintivo de un “corazón con flecha”.

Yesireth del Carmen Benavides Mejía, de 36 años, es una mujer colombiana que presenta un tatuaje distintivo de un “corazón con flecha”.

Se reporta como desaparecida desde el 11 de marzo de 2026 en la ciudad de Medellín.

La información disponible incluye datos básicos de identificación como edad, sexo, identidad de género y nacionalidad, además de las señales particulares que podrían ayudar en su localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes