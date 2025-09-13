Yésica Gil Londoño desapareció en Castilla ¿Nos ayudas a encontrarla?

Resumen: Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Yésica Gil Londoño, una mujer de 26 años que desapareció el pasado 11 de septiembre en el barrio Castilla de Medellín

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Yésica Gil Londoño, una mujer de 26 años que desapareció el pasado 11 de septiembre en el barrio Castilla de Medellín.

Al momento de su desaparición, Yésica vestía un vestido negro corto y sin mangas. Como seña particular, tiene un tatuaje de unas iniciales en el costado derecho de su tronco.

Si tienes alguna información que ayude a encontrarla, por favor comunícate con el Grupo de Desaparecidos del CTI al celular 3185324129.

