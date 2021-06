Yerson Mosquera, agradecido, se despidió de Atlético Nacional

Yerson Mosquera se despidió de este jueves de Atlético Nacional, luego de confirmarse su salida hacia el Wolverhampton Wanderers, de Inglaterra.

El defensa expresó su gratitud con los hinchas, al igual que con todas las personas que han influido en su carrera de futbolista profesional.

El zaguero de 20 años de edad manifestó que se marcha del conjunto ‘Verdolaga’ con un sabor agridulce.

Para Mosquera es triste tener que irse sin haber podido conseguir un título con el equipo antioqueño, pero es motivo de felicidad saber que se marcha a cumplir un sueño en el balompié internacional, anhelo que muy pocos logran.

El Wolves le dio la bienvenida al futbolista colombiano a través de sus medios oficiales.

Introducing our first signing of the summer…

🇨🇴✍️ pic.twitter.com/n0FRdUeOVt

— Wolves (@Wolves) June 17, 2021