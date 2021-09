Yerson Mosquera, exjugador de Nacional, sufrió delicada lesión

El defensa colombiano Yerson Mosquera sufrió una delicada lesión, según se conoció en las últimas horas, que lo dejará varios meses por fuera de las canchas.

Según detalló su propio equipo en un comunicado, este miércoles, el exjugador de Atlético Nacional se tendrá que someter a una cirugía.

«Desafortunadamente, Yerson sufrió una lesión de alto grado en el tendón de la corva. Esta semana, será operado en Londres», informó en el Wolverhampton Wanderers F. C.

Aunque su equipo sugirió que es apresurado confirmar el tiempo de incapacidad, se tiene presupuestado, que tras su paso por el quirófano, el joven defesa tendrá que estar casi medio año por fuera de las canchas.

«Es demasiado pronto para dar una fecha de regreso, ya que existe una variación en la rapidez con la que los jugadores se recuperan y vuelven a su estado físico, pero como guía, lo habitual es de 4 a 5 meses», se puntualizó en la publicación, en la que se confirmó la lesión de Yerson Mosquera.

We wish you the very best in your surgery and recovery Yerson.

We’re all with you 💛

— Wolves (@Wolves) September 29, 2021