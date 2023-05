Yerry Mina dejó marcado a Haaland a punta de arañazos

Este domingo Manchester City derrotó a Everton, pero esto ya no es noticia. En realidad de lo que se habló luego del duelo fue de la actitud de Yerry Mina.

El jugador colombiano, no se le despegó a la estrella Erling Haaland, el cual aportó un gol y aparte de eso recibió varios arañazos de Mina.

Fueron tal las agresiones en el cuerpo del delantero noruego que, Pep Guardiola, director técnico del City, salió a buscarlo para recriminarle su mala conducta.

«Lo que hace con los jugadores en el campo no es necesario. Él sabe exactamente lo que ha hecho. Es un buen jugador, pero defender de esa forma no es necesario», manifestó Pep.

La realidad es que Everton continúa en el fondo de la tabla de posiciones, cerca de la zona de descenso, mientras Manchester City es puntero de la Premier League con 85 unidades.

Erling Haaland shows off his battle scars after clashing with Yerry Mina – Pep Guardiola left furious with Everton defender

️ Guardiola: "It is not necessary to do what he [Mina] does every single game. And I told him. He knows (what he did)… Ask him! #ManCity #PL pic.twitter.com/KRnW6jhSKM

— Gabriel (@Doozy_45) May 15, 2023