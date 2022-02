¡Que tristeza! Yerry Mina será baja entre 8 y 10 semanas por lesión

El defensor central Yerry Mina estará entre 8 y 10 semanas de baja con el Everton debido a una lesión muscular que lo acongoja desde en el cuádriceps.

El colombiano salió sustituido en el primer tiempo ante el Newcastle en St. James Park en la derrota 3 x 1 de los toffes y este lunes informó el propio entrenador Frank Lampard que no podrá contar con él en aproximadamente 2 meses.

«Es decepcionante para todos nosotros porque es un gran líder en el grupo y un gran jugador. Será una gran pérdida» fueron las declaraciones de The Legend en medio de la conferencia de prensa previo al compromiso con el Leeds United.

La lesión de Yerry lo inhabilitará también para estar con la tricolor en el cierre de las eliminatorias que se disutarán en marzo y donde los cafeteros enfrentan a Bolivia y Venezuela.

"Yerry is an unfortunate injury which will probably be between 8-10 weeks. Demarai won't be fit for Leeds but with any luck, he should be fit next week."

