El colombiano Yeison Jiménez vuelve a la cantina para cantarle al desamor

Bogotá, 12 oct (EFE).- El cantautor colombiano Yeison Jiménez regresa a la cantina para cantarle al despecho y al desamor en un nuevo tema, «De pura rabia», que lo lleva de vuelta a sus raíces, al género popular, para contar «la historia de una persona decepcionada por cometer el peor error de su vida: enamorarse».

Se trata del primer sencillo que formará parte de su próximo álbum de estudio que saldrá en 2023 y que nació en un viaje de Ciudad de México a Colombia, donde Jiménez (Manzanares, Caldas, 1991) descubrió que necesitaba «una canción cantinera».

«Todos hemos venido experimentando desde hace unos cinco años, con muchos sonidos con alternativas mexicanas, mezclando cosas desde pop hasta mezclas con reguetón. Y yo dije, quiero volver a esas raíces del género popular, aprovechando también que está tan fuerte su auge tras de la muerte de nuestro maestro Darío Gómez», cuenta en una entrevista con EFE.

«De pura rabia» se estrena oficialmente este jueves 13 de octubre en plena gira por Estados Unidos del artista, que volverá a Colombia para seguir cantando en su país antes de partir, en febrero del próximo año, en una gira internacional por Europa y Australia, donde estará por primera vez.

SACARLE EL ESTIGMA A LA CANTINA

Con este tema, Jiménez busca espantar los estigmas que siempre han recaído sobre la música de cantina, asociada al desamor y al «guaro» (aguardiente) rayando en lo vulgar. Antes «solo sonábamos en ese tipo de lugares, hoy en día nuestra música ha pasado todas las fronteras», celebra el colombiano.

Ahora «es muy común ver a alguien con nuestra música manejando un carro o en su oficina, en su casa haciendo aseo, en una reunión familiar, no tiene que estar tan ligado a una cantina como tal», y ese «ha sido nuestro gran trabajo como nueva generación de la música popular, estábamos 100 % estigmatizados hasta que hemos podido desmarcarnos cada vez más», afirma.

En este sentido, Jiménez no tiene miedo de volver a la música que lo llevó a la fama, cree que ha ganado «mucho terreno a pulso» y ahora se siente más seguro que nunca: «me gusta lo que canto, me siento identificado», y no solo con la cantina, sino con todos los géneros que ha experimentado, desde la banda mexicana hasta la salsa norteña.

A sacar este estigma ha ayudado, sin duda, el auge de las redes sociales, especialmente de TikTok, donde la música popular ha encontrado su hueco y ha conseguido hacerse viral. De hecho, un pedazo de «De pura rabia» se viralizó en esta red social y los fans de Jiménez ya se saben algunas estrofas antes de su lanzamiento oficial.

El cantautor colombiano está agradecido con estas plataformas porque le han ayudado a «crear comunidad» y a llegar a un público al que antes quizás no tenía acceso, es «una manera más fácil y más directa de llegar al público».

EL FUTURO

Jiménez se siente agradecido por la carrera que en los últimos diez años ha labrado, que lo ha llevado a ser uno de los artistas de música popular más conocidos de Colombia, y asegura que los sueños que le quedan por cumplir «no son materiales», sino «100 % personales, artísticos».

De hecho, considera que «el 90 %» de los sueños con los que arrancó, de manera modesta, su carrera musical ha logrado cumplirlos, entre ellos poder comprarse una casa, algo que nadie en su familia había podido hacer. Las metas que sigue persiguiendo van más allá y buscan seguir triunfando con lo que mejor se le da: cantar.

«Me gustaría llenar el Auditorio Nacional, llenar en México y en Estados Unidos arenas, no solamente de colombianos, venezolanos y ecuatorianos, sino empezar a captar un público mexicano», relata mientras sueña despierto.

«Si me preguntas ‘¿cuáles son mis próximos sueños?’ Quiero llegar a ser grande, me gusta la grandeza, me gustan los artistas que se mueren como leyendas», sentencia Jiménez.

Laia Mataix Gómez

