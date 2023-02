Yeison Jiménez confeso ser víctima de acoso sexual

Además de las mujeres, la violencia sexual en contra de hombres es una realidad invisibilizada que, según expertos en el tema, es frecuentada y ha llegado a normalizarse. Esto le pasó al cantante de música popular, Yeison Jimenez, quien confesó que ha estado apunto de ser violado en varias ocasiones.

De acuerdo al cantante, se le ha frecuentado ser victima de acoso sexual por parte de algunas mujeres que se le han acercado.

“Son frecuentes las veces en las que estamos sobre el escenario o en la calle y agarran la cara a la fuerza para besarnos, nos tocan las partes íntimas e incluso hay quienes van más allá y se nos insinúan”, detalló Yeison en una entrevista.

Uno de los hechos que más han marcado al artista, fue en un hotel cuando dos mujeres irrumpieron su habitación.

“Yo estaba tranquilo en mi cuarto, cuando siendo dos mujeres encima, mojadas, venían de la piscina, seguramente, se les notaban los tragos encima y me dijeron que no se irían de ahí hasta que yo le hiciera el amor, menos mal sonó el teléfono y de la recepción subieron sacarlas, ellas súper enojadas no querían salir; casi me acceden carnalmente”, contó el cantante.

No siendo más, Yeison reveló que ha recibido ofertas millonarias en las redes para sostener encuentros sexuales con mujeres.

“Una vez empecé a recibir llamadas por parte de una empresaria, me puso tarifa, decía que podía pagar lo que quisiera para que me acostara con ella”.

