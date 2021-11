«Se le puso la lengua negra»: Yeison Jiménez contó cómo revivió a su perro

El cantante de música popular Yeison Jiménez le contó a sus fans de redes sociales que su perro se envenenó y sufrió un episodio grave mientras estaban en casa.

Además contó lo que hizo para revivirlo y que no se fuera de su lado.

“El perrito no me hacía caso. Hasta que, en un momento, el perrito se viene hacia la casa y da una vuelta hacia atrás. Cuando el perro se tira atrás, yo digo: esto no está normal, no está bien'», dijo, en una transmisión en vivo de Instagram.

De acuerdo con lo expresado por el artista, Valentino lleva dos días hospitalizado y en los resultados de los exámenes se le encontró veneno para babosas en la sangre.

“El perro estaba muerto. Estaba totalmente muerto en el piso, no respiraba. Se le puso la lengua negra. Yo, en mi ignorancia, empiezo a hacerle al perrito presión en el estómago y en el pecho», detalló el artista.

“Nunca pensé que a través de Dios y de mi reacción iba a revivir al perrito”, aseguró Yeison Jiménez en dicha red social.

