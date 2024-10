Yeison Jiménez regala camioneta a su fiel colaborador en un gesto navideño que sus fanáticos aplauden por hacerlo de forma especial.

Esta navidad quedará marcada en el corazón de Fabian uno de los fieles colaboradores de Yeison Jiménez. O mejor el colaborador que al parecer ha estado al pie del cañón desde sus comienzos, según deja ver por la sorpresa de darle un obsequio. «Que Dios lo bendiga y gracias por todo» se escucha de viva voz del cantante para Fabián. Sin antes haber iniciado la historia video diciendo “Hay una persona muy importante que trabaja conmigo hace muchos años, y le tenemos una sorpresa, pero él no sabe”. La camioneta que fue vestida ocultando el moño, hizo que su colaborador llorará pues no daba crédito que era para él. Los cuatro millones de seguidores de Yeison, fueron testigos y los bonitos comentarios llenaron el video post. «¡Qué regalo! Dar para recibir»; «Que bello tú, eso es humildad, carajo por eso te amo»; «Dios te seguirá bendiciendo y multiplicando, gracias por ser un bello ser humano. Aplausos de pie @yeison_jimenez Dios te siga guiando. Feliz Navidad» y «No tienes una vacante por hay» entre otros comentarios se leen en la publicación.

VIDEO YEISON JIMÉNEZ REGALA CAMIONETA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yeison Jiménez (@yeison_jimenez)

