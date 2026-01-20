El duelo Millonarios vs. Medellín se aplaza al domingo 1 de febrero por el homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez. Foto: DIM

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La DIMAYOR anunció que el partido entre Millonarios FC e Independiente Medellín, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026, ha sido reprogramado debido al concierto en homenaje al fallecido artista Yeison Jiménez. El encuentro, originalmente previsto para el sábado 31 de enero, se llevará a cabo finalmente el domingo 1 de febrero a las 8:30 p. m. en el estadio El Campín, decisión que el ente rector acompañó con un mensaje de solidaridad hacia la familia del cantante

Por homenaje a Yeison Jiménez, aplazan partido de Millonarios contra el DIM

La DIMAYOR anunció oficialmente un cambio en la programación del partido entre Millonarios FC y el DIM, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

La decisión responde a la reprogramación de un concierto en homenaje al reconocido artista de música popular Yeison Jiménez, recientemente fallecido, evento que tendrá lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El compromiso, que inicialmente estaba pactado para el sábado 31 de enero a las 8:20 p. m., se ha trasladado para el domingo 1 de febrero a las 8:30 p. m.

Por homenaje a Yeison Jiménez, aplazan partido de Millonarios contra el DIM

Pese al cambio de horario y fecha, el escenario deportivo se mantiene sin variaciones, permitiendo que la logística del homenaje al cantante y el espectáculo futbolístico puedan llevarse a cabo de manera consecutiva en la capital del país.

A través de su comunicado, el ente rector del fútbol profesional colombiano aprovechó la oportunidad para expresar un mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y allegados de Yeison Jiménez.

Se espera una gran afluencia de público tanto para los actos conmemorativos del artista como para el decisivo encuentro entre “embajadores” y “poderosos” en la jornada dominical.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín