Yeiner Yair Murillo desapareció en Medellín

Resumen: Yeiner Yair Murillo Rengifo, ciudadano colombiano de 37 años, fue reportado como desaparecido el 23 de mayo de 2026 en el sector del Parque San Antonio. Según la información suministrada, se identifica como hombre y al momento de su desaparición vestía una camiseta verde claro, una chaqueta impermeable verde y un pantalón jean azul claro.

Yeiner Yair Murillo Rengifo, ciudadano colombiano de 37 años, fue reportado como desaparecido el 23 de mayo de 2026 en el sector del Parque San Antonio. Según la información suministrada, se identifica como hombre y al momento de su desaparición vestía una camiseta verde claro, una chaqueta impermeable verde y un pantalón jean azul claro.

Como señal particular, presenta una perforación en la oreja derecha donde usa un topo, característica que puede facilitar su identificación. Las autoridades y personas cercanas solicitan atención a cualquier información que permita establecer su paradero o contribuir a su ubicación.

El caso genera preocupación entre familiares y allegados, quienes continúan difundiendo la información para ampliar la búsqueda en diferentes sectores de Medellín y Antioquia. Cualquier dato relevante sobre su ubicación puede ser clave para apoyar las labores de localización y garantizar su pronto regreso.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes