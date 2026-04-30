Yeimi Paola Vargas, exMiss Internacional, judicializada por presentar diploma falso para acceder a un mejor contrato

Resumen: La exreina habría cargado en la plataforma Secop II un título espurio que la acreditaba como técnica laboral en actuación y teatro

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yeimi Paola Vargas Gómez por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa para la suscripción de un contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (Bolívar) IPCC.

De acuerdo con la investigación, la mujer habría cargado en la plataforma Secop II un título espurio que la acreditaba como técnica laboral en actuación y teatro, expedido por un instituto de Bucaramanga. Con ese papel cumplió los requisitos establecidos por la entidad para acceder a una mejor condición en la tabla de honorarios y se ubicó como contratista con formación técnica.

El contrato objeto de investigación fue suscrito en marzo de 2025, por un término de nueve meses y un valor de 55 millones de pesos; sin embargo, fue liquidado de mutuo acuerdo en agosto del mismo año. Esto habría permitido que Vargas Gómez se apropiara indebidamente de 8’647.500 pesos, según el falso nivel de titulación.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente. Los cargos no fueron aceptados.