Yeiler David Hurtado Jiménez, de 15 años, desapareció en Manrique Oriental

Resumen: El menor fue visto por última vez el pasado sábado 1 de agosto de 2026 en el barrio Manrique Oriental, nororiente de la capital antioqueña

Minuto30.com .- La familia de Yeiler David Hurtado Jiménez, un joven de 15 años de edad, vive horas de angustia y hace un llamado urgente a la solidaridad de los habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá para dar con su paradero.

El menor fue visto por última vez el pasado sábado 1 de agosto de 2026 en el barrio Manrique Oriental, nororiente de la capital antioqueña, y desde entonces no se tiene ninguna información sobre su estado o ubicación.

Características y prendas de vestir

Para facilitar su reconocimiento en las calles, el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía ha revelado los detalles de la ropa que llevaba puesta Yeiler David el día de su desaparición. El joven vestía en su totalidad de color oscuro:

Camiseta: Cuello redondo, color negro, con un estampado en la parte delantera.

Pantalón: Tipo jean, color negro.

Calzado: Tenis color negro.

Además de su vestimenta, es importante tener en cuenta sus datos básicos de identificación: es un adolescente de nacionalidad colombiana, sexo masculino y de 15 años de edad.

Líneas de atención y contacto

La búsqueda ya se encuentra en manos de las autoridades competentes. Si usted ha visto a Yeiler David, conoce su paradero o tiene algún dato que pueda ayudar a su familia a encontrarlo, por favor comuníquese de manera inmediata.

📞 Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía: Celular 318 532 44 74

Desde Minuto30 invitamos a toda la comunidad a no ser indiferente ante esta situación. Compartir esta información en redes sociales y grupos de WhatsApp es fundamental para multiplicar los ojos en la calle y lograr que Yeiler regrese sano y salvo a su hogar.