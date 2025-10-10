Yeifer Correa desapareció en Medellín

Yeifer Correa Monsalve, de 39 años, desapareció el 22 de septiembre de 2025 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Niquitao.

La familia o personas cercanas no recuerdan con exactitud las prendas de vestir que llevaba puestas el día en que fue vista por última vez.

Entre las señales particulares que podrían ayudar a identificarla, se destacan varios tatuajes: una “Y” con tribales en el hombro izquierdo y otra “Y” en el hombro derecho, además de una cicatriz visible en el labio superior.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

