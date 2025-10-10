Yeifer Correa desapareció en Medellín

Resumen: Yeifer Correa Monsalve, de 39 años, desapareció el 22 de septiembre de 2025 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Niquitao.
Yeifer Correa Monsalve, de 39 años, desapareció el 22 de septiembre de 2025 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Niquitao.
La familia o personas cercanas no recuerdan con exactitud las prendas de vestir que llevaba puestas el día en que fue vista por última vez.
Entre las señales particulares que podrían ayudar a identificarla, se destacan varios tatuajes: una “Y” con tribales en el hombro izquierdo y otra “Y” en el hombro derecho, además de una cicatriz visible en el labio superior.