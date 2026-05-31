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Resumen: Se hace un llamado urgente a la Gobernación de Antioquia, a los colectivos de rescate equino, a la Alcaldía de Sopetrán y al Grupo GELMA de la Fiscalía para que intervengan de manera inmediata y rescaten a este ser sintiente que se encuentra al borde de la muerte

¡SOS URGENTE! Yegua joven agoniza en Sopetrán y vecinos de la vereda Juntas piden ayuda

Minuto30.com .- La comunidad de la vereda Juntas, en el municipio de Sopetrán (Antioquia), lanza un llamado desesperado para salvar la vida de una yegua joven que se encuentra en estado crítico.

Según reportan los denunciantes, a pesar de los insistentes reportes durante los últimos dos días, el animal sigue agonizando a la intemperie sin recibir ayuda de las entidades correspondientes.

El desgarrador estado del animal

La yegua requiere atención veterinaria inmediata y de urgencia. Las condiciones reportadas por quienes intentan auxiliarla son críticas:

* Perdió por completo el casco de uno de sus miembros inferiores.

* Tiene otra de sus patas traseras gravemente herida.

* Presenta un cuadro de deshidratación severa y un dolor extremo.

* Está postrada; aunque la comunidad ha intentado pararla, el animal se desploma al no poder sostener su propio peso.

📍 Ubicación y origen de las heridas

Lugar de los hechos: Alrededores de un reconocido Ecoparque, en la vereda Juntas de Sopetrán.

El accidente: Según las denuncias preliminares, la yegua habría sufrido estas terribles lesiones tras quedar enredada en una malla.

Abandono: Hasta el momento, los dueños del equino son desconocidos y nadie ha asumido la responsabilidad de los gastos o el cuidado del animal.

Indignación por la negligencia institucional

Los denunciantes manifiestan una profunda frustración al ver que «avisaron a todo el mundo y nadie hace nada». Aseguran haber tocado las puertas de múltiples entidades sin recibir respuesta ni intervención en 48 horas:

Policía Nacional y Policía Ambiental.

Secretaría de Medio Ambiente de Sopetrán.

Administración de un reconocido Ecoparque del sector, donde presuntamente el animal se accidentó en su malla, sin que haya recibido auxilio.

Se hace un llamado urgente a la Gobernación de Antioquia, a los colectivos de rescate equino, a la Alcaldía de Sopetrán y al Grupo GELMA de la Fiscalía para que intervengan de manera inmediata y rescaten a este ser sintiente que se encuentra al borde de la muerte.

El animal se encuentra en cercanías del Ecoparque, sin que aparezca ni dueños, ni quien la atienda.