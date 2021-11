FOTOS: Por todo lo alto Yeferson Cossio celebró la nueva adquisición de su novia

La modelo de OnlyFans Jenn Muriel, novia del influencer Yeferson Cossio, compró una camioneta única en el país y avaluada en más de 400 millones de pesos.

A través de las redes sociales, Jenn y Yeferson dieron la noticia a sus seguidores posando con bombas, vino, moño y un Ford Mustang MACH E4X 2021.

«Para seguir con la ‘tradición’, también es un carro superexclusivo. Solo hay uno en Colombia», escribió en la publicación Yeferson, pues el influencer es reconocido por comprar carros únicos en el país como un Chevrolet Corvette Stingray 2021 amarillo.

Además de ser un vehículo único en el país, cuenta con la ventaja de que no produce emisiones de CO2, beneficiando así el medio ambiente pues es 100 % eléctrico.

«Acabo de comprar una camioneta 100% eléctrica y solo hay 1 en Colombia 😍 es una Mustang Match E 4x una SUV eléctrica, 0 emisiones de Co2, así que no afecta el medio ambiente. 🍃

Estoy tan feliz, todo esto es gracias a ustedes mis seguidores, sin todo el apoyo y amor que me dan a diario no podría cumplir mis sueños día tras día, los amo y me voy a esforzar más y mas para siempre sacarles una sonrisa», escribió Jenn Muriel.

