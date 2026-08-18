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    Yeferson de Jesús Villareal desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 15 de agosto

    Publicado por: Juan Manuel

    YEFERSON DE JESUS VILLAREAL PALACIO
    Yeferson de Jesús Villareal desapareció en Medellín

    Resumen: Yeferson de Jesús Villareal Palacio, de 37 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 15 de agosto de 2026 en Medellín, Antioquia.

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    Yeferson de Jesús Villareal Palacio, de 37 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 15 de agosto de 2026 en Medellín, Antioquia.

    Al momento de su desaparición, vestía camisa blanca, bermudas negras, tenis azules y gorra negra. Como señales particulares, presenta tatuajes en el brazo, la pierna y la espalda.

    Se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita establecer su paradero. Cualquier dato relacionado con su ubicación o con las circunstancias de su desaparición puede ser de gran importancia para facilitar su búsqueda.

    7 BOLETIN YEFERSON DE JESUS VILLAREAL PALACIO

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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