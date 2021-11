VIDEO: «Yo no soy un vendido»: Yeferson Cossio rechazó la propuesta de unirse al movimiento de Rodolfo Hernández

Luego de hacer pública su declaración de renta y generar toda una polémica en torno a los impuestos y cómo se distribuyen los recursos en el país, Yeferson Cossio volvió al centro de la polémica nacional.

Y es que al joven creador de contenido le habían propuesto hacer parte del movimiento de Rodolfo Hernández, candidato presidencial para las próximas elecciones que tendrán lugar en el país en 2022. Pero su respuesta fue un no contundente.

«Yo no soy un vendido… ¿Y a mí quién me asegura que ustedes no son unos corruptos también?”, declaró en el video. además, según Cossio, no es la primera oferta que recibe por parte de un candidato a la presidencia de Colombia.

“Esta es mi respuesta no solo a Rodolfo sino a varios políticos, bastantes políticos que me han escrito… como cinco candidatos a presidente y todo”, añadió el influenciador.

Sin embargo, Yeferson Cossio le dio una alternativa a los políticos, pues les pidió que si se comprometían a firmar un documento legal donde quede constancia que le ayudarán con su fundación y sus obras sociales, él también les ayudará.

“Así yo me siento, los escucho, les ayudo en su campaña, lo que quieran”, espetó el ‘influencer’.

Al respecto, Rodolfo Hernández se pronunció solo unas horas después de la respuesta de Cossio, y le manifestó que: “Haga un documento allá con sus abogados, y yo con el mayor gusto lo miro y se lo firmo para que usted tenga la seguridad del cumplimiento”.

“En esto se necesitan pelotas, y pelotas bien puestas para poder afrontar la politiquería, la compra de votos, la traición, la mentira, la falsedad, la manipulación. Usted, que también las tiene, está cordialmente invitado”, complementó el aspirante presidencial en su mensaje a Yeferson Cossio.

Esta fue la respuesta de Yefferson Cossio

Yeferson Cossio le contestó a propuesta de Rodolfo Hernández pic.twitter.com/XgJ6lEyR1Y — Ana (@PuraCensura) November 28, 2021

