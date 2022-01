¡Qué montón de plata! Yéferson Cossio confirmó los miles de millones que tiene de salario mensualmente

El reconocido influenciador Yéferson Cossio reveló a través de su cuenta de Instragram cuál es el sueldo real que tiene, mes a mes, y la cifra sorprendió a muchos, pues puede ser el salario más alto en todo Colombia.

Y es que Cossio habilitó el cajón de preguntas de Instagram para que sus seguidores conversaran con él, y luego de mucho tiempo de «sacarle el cuerpo» a la pregunta, decidió responder.

«Sin darle más vueltas al asunto, mi promedio mensual es de 750.000 dólares, pero hay muchísimos meses en los que uno hace muchas más dinámicas con las que uno gana más de un millón de dólares».

Eso, en cifras colombianas, equivalen a que si en un mes se hace un millón de dólares, serían cerca de 4.000 millones de pesos en solo 30 días. Diariamente se gana cerca de 134 millones de pesos.

Para leer más noticias de entretenimiento, ingrese aquí.

Yéferson Cossio factura por otros lados

Yéferson Cossio también aseguró que tiene más ‘entradas’ económicas, pues posee otros negocios, de los cuales aseguró que no piensa hablar.

«Me considero muy inteligente y lo que he aprendido en este negocio es que todos los que me tiran con tanto odio, cuando me ven de frente y me piden una foto o una entrevista… Perras, lambonas, arrodilladas», dijo sobre sus detractores..

Video: ¿Cómo la ve? Hombre dice que le donó un riñón a su suegra y al mes lo dejó su novia, y ya se casó con otro https://t.co/RmRX8TGyFr — Minuto30.com (@minuto30com) January 11, 2022