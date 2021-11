Yeferson Cossio visitó cárcel de Envigado, hizo varios retos con los reclusos

El creador de contenido digital, Yeferson Cossio, visitó las instalaciones de una cárcel de Antioquia, donde estuvo haciendo retos con algunos de los reclusos.

Cossio se fue para el municipio de Envigado en donde fue el protagonista de una serie de curiosas actividades.

“No nos importa que haya o que no hayan hecho, solo vinimos aquí a darles un rato agradable, hoy fue un día muy especial para mí. Pude llevar un show completo a una cárcel. Música en vivo, retos en vivo, stand up comedy con dos de los mejores comediantes del país. Me siento satisfecho, hoy siento el alma llena”, aseguró en un video publicado en sus estados de Instagram.

Yeferson Cossio llegó a dicho lugar para ofrecerle a los presos un rato de diversión a través de música en vivo.

“Quiero agradecer como no se imaginan a la Alcaldía de Envigado que me permitió cumplir esto. Obviamente no es nada pago, no es como que yo vaya a tocar y me paguen, sino que ir a hacer esto requiere papeleo y un montón de permisos que ellos me permitieron», aseguro el creador de contenido.

Así fue la visita de Yeferson Cossio a cárcel de Envigado: