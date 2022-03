«Tengo mucha rabia» Yeferson Cossio se molestó porque lo compararon con La Liendra

in

Hace algunos días se filtró un video sexual del influenciador La Liendra, el cuál generó todo tipo de burlas en las redes sociales y otro de los influenciadores que se vio afectado por la filtración de un video íntimo fue Yeferson Cossio, por lo que a través de sus ‘InstaStories’ expresó su opinión sobre lo ocurrido.

«Yo no quería darle relevancia al tema ni a una mujer que después de cuatro años de relación terminada, le dio por publicar un video de los dos (…) Yo el video lo había visto hace un par de semanas esperando a que estallara. Con el de los otros influenciadores yo pensé, ¿me quedo callado o no le doy relevancia a esta vieja?», expresó inicialmente el generador de contenido en su cuenta de Instagram.

Yeferson Cossio habló sobre sus imágenes íntimas filtradas.

Pero ahí no quedó el despacho del paisa, ya que en las redes sociales aseguraban que le quería seguir los pasos a La Liendra para poder figurar con escándalos sexuales.

«Me voy a sincerar bastante con ustedes, lo que realmente me molesta del video que esta nena filtró, no porque lo haya filtrado porque yo soy súper exhibicionista , ella es súper guapa, nos vemos súper bien. Me molesta es que digan que lo filtré porque el otro lo hizo, es que son m@r¡ks o qué, que vivo compitiendo con cualquiera», expresó el paisa en sus redes sociales.

