«Soy el que más seguidores tiene»: Yeferson Cossio ‘destrozó’ a ‘La Liendra’ en redes sociales

Yeferson Cossio y ‘La Liendra’ protagonizaron agarrón por sorteos. Al parecer, ambos estarían compitiendo por ganar más seguidores en redes sociales.

“Yo le voy a dar un contrato firmado por mí y por mi equipo de trabajo por si yo le llegó a fallar usted vaya y me demande legalmente (…) yo me reconozco por mi trabajo (…) te vamos a cumplir con lo que es (…) no es cantidad es calidad (…) no trabajamos por dinero, sino porque usted quede contento”, expresó La Liendra.

Aunque ‘La Liendra’ lleva más tiempo conocido como influencer, Cossio le dice que está ‘ardido’ por su presencia en redes sociales. “Yo también estaría ardido si llevo seis o siete años dándole a esto y llega un bobo que en un año y medio me destrona (…) yo soy el que más seguidores tiene si nos ponemos a contar todas las otras redes”, expresó Yeferson Cossio.

En medio de la pelea, Cossio dijo que La Liendra sería el responsable de que le cerraran las cuentas a su hermana – Cintia Cossio- , Luisa Castro y a Yina Calderón.

