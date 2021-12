¿Mejoró o qué?: Yeferson Cossio lució nuevo look y «se siente desnudo»

El influenciador Yeferson Cossio tuvo un accidente hace nueve meses en el cual no pudo caminar durante todo ese tiempo, el paisa se había hecho la promesa que cuando pudiera hacerlo de nuevo, se cortaría su pelo y cumplió la promesa.

A través de sus redes sociales, Cossio mostró su nuevo cambio de look, el cual su hermana y novia aprobaron, pues para ellas, se quitó algunos años de más.

«Sé que apenas me lo corten me voy a arrepentir, porque me voy a sentir como… no sé, como desnudo; pero todo empezó desde que me lo pinté de rubio, de ahí para allá se dañó», comentó el creador de contenido para redes sociales al inicio de la grabación.

Yeferson Cossio se cortó el pelo.

Yeferson Cossio concluyó su video agregando que, en efecto, se siente desnudo, pero también mucho más jóven. Además, asegura que así cierra su etapa de «pinguino» y retomará aquella vida fitness que tenía antes de sufrir este accidente.

