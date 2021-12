VIDEO: «Me voy con todos mis perros»: Yeferson Cossio anunció que no vivirá más en Colombia

El reconocido creador de contenido, Yeferson Cossio, quien recientemente generó toda una polémica tras hacer pública su declaración de renta, y tras manifestar que cambiaría de nacionalidad, recientemente informó que se va del país.

Así lo dio a conocer en un corto video que publicó a través de su cuenta de Instagram, en el que manifestó que no vivirá más en Colombia. «Gente han pasado muchas cosas, en enero a más tardar febrero yo ya no voy a vivir más en Colombia. Por muchas cosas, es una solución que no quiero, pero es necesario, obviamente me voy con todos mis perros, pero ya me voy, me voy», afirmó el influenciador.

Además, Yeferson Cossio se mostró agradecido con sus seguidores por el apoyo que le han brindado, e incluso manifestó que pretende llevarse a 10 de ellos. «Bien, como sea, no importa. No me quiero ir sin verme con alguno de ustedes. Quiero llevar a 10 de ustedes todo pago, no es un concurso, no hay que seguir a nadie, quiero hacer esto por ustedes, estoy muy agradecido».

Por el momento, el influenciador no ha dado detalles sobre las razones por las cuales tomó su decisión.

Esto dijo Yeferson Cossio

