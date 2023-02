[VIDEO] Yeferson Cossio mostró que salía un gusano su comida en lujoso restaurante

in

El influncer Yeferson Cossio le contó a sus seguidores el momento ‘asqueroso’ que vivió en un restaurante de Cali, al parecer le salió un gusano del plato de comida cuando estaba terminando de consumir los alimentos.

Por medio de sus estados de Instagram, el influnecer mostró donde encontró el gusano, el cual estaba saltando por el borde del plato. Aunque era pequeño y de color blanco se vio en la grabación que se ha vuelto viral en redes sociales.

Cossio recalcó que le faltó higiene a los empleados a la hora de tratar los alimentos.

“Cuando creímos que la comida no podía ser más asquerosa, porque no tiene buen sabor y no está rica, vemos cómo sale un gusano del plato ¡Qué p*to asco!”, expresó Yeferson Cossio.

Luego de unas horas, el influencer publicó un video en el que explica el motivo por el que no dio el nombre del restaurante.

Más noticias de Entretenimiento