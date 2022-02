«De 220 millones» Yeferson Cossio reveló cuanto gana por pautar en sus redes sociales

El influenciador Yeferson Cossio nuevamente dio de qué hablar tras mencionar cuanto recibe por una publicidad en sus redes sociales y la cifra dejó atónito a sus fanáticos.

Cossio ya había hablado sobre este tema, pues anteriormente uno de sus seguidores le preguntó cuánto gana en el mes y desde ahí dio una pista del dineral que le ingresa mensualmente.

De nuevo, Yeferson Cossio activó la opción de ‘preguntas y respuestas’ en su Instagram y entre inquietudes una pregunta le llamó la atención y rápidamente la contesto: «¿Cuánto es lo máximo que te han pagado por publicidad?».

Mientras se afeitaba, respondió que es relativo, sus tarifas varían según los segundos en historias de Instagram, también incluye el tiempo del termino de pago y además afirmó que si adquieren un «paquete» les hace un «descuento».

«Mis tarifas son lo mismo para todo el mundo. Una historia de 15 segundos vale 8 millones, una rafaga de 15 segundos vale 14 millones, un vale 50». afirmó Yeferson Cossio.

Pero no todo el tema quedó ahí: «Hay muchas marcas que obviamente si me pagan varias cosas al tiempo uno les hace descuento. Entonces no sabría responder porque hay paqueticos que me pagan de diez, veinte pautas y así, pero, por ejemplo, yo tengo un contrato con una de las marcas que les hago pauta todas las semanas de 2.200 millones, entonces no sé cuánto es lo más que me han pagado por publicidad».

Este último monto fue el que más llamó la atención de los seguidores de Yeferson Cossio.

