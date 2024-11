¿Robo o atentado? Yeferson Cossio aclaró lo que sucedió con su carro

El creador de contenido Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores de las redes sociales, luego de que publicara un video en el que se veía aparentemente asustado y con uno de los vidrios del carro tallado por lo que sería impactos de arma de fuego.

«Lo único que voy a decir es que aún tengo las b*las en el cuello», dijo Cossio en el video publicado a través de las historias de Instagram.

Luego de unas horas, el creador de contenido salió sano y salvo en sus historias de Instagram para aclarar lo sucedido.

Sigue al canal de WhatsApp de Noticias Virales

«Estoy leyendo WhatsApp y hubo un mal entendido. El video que yo subí con la Cadillac y los disparos fue por un video que hicimos, realmente nunca hubo un atraco, nunca hubo un atentado, no hubo absolutamente nada de eso», dijo Yeferson Cossio.

Le puede interesar: La Lechona Colombiana conquista Miami «Lechona Trucks»

Yeferson Cossio aclaró que no se trató de un robo o atentado

“Estábamos probando la seguridad del carro y en uno de los puntos yo me metí dentro del carro para que Cintia disparara y por más que uno sepa que no va a pasar nada, eso asusta. Me disculpo, gracias a las personas que se preocuparon por mí, me disculpo por haberlos preocupado sin necesidad», finalizó.

Más noticias de Entretenimiento