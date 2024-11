La Lechona Colombiana conquista Miami «Lechona Trucks»

Resumen: Ana María Herrera y Edwin Moreno, junto a su socia Maritza Escudero, están conquistando paladares en Miami con su empresa Sabor Colombia US y sus populares "Lechona Trucks". Su historia de amor, emprendimiento y pasión por la gastronomía colombiana los ha llevado a convertir un sueño en una realidad deliciosa. Una explosión de sabor que tienes que vivir en el Lechona Truck con queso gratinado. El reconocimiento logrado en el Festival de Vinos y Comidas de South Beach, "Baila Conmigo Fest" y el "Chase Stadium del Inter" de Miami son su carta de presentación.

La Lechona Colombiana conquista Miami a través de un emprendimiento que ha logrado multiplicar sonrisas en importantes eventos.

Ana Maria Herrera y su esposo Edwin Moreno, junto con su socia Maritza Escudero, están dejando una huella imborrable en el panorama gastronómico internacional con su empresa, Sabor Colombia US, y sus populares preparaciones «Lechona Trucks«. Donde precisamente, la gastronomía colombiana y uno de los platos emblemáticos los tienen reseñados como un empredimiento de Colombia para el mundo.

Nadie es profeta en su tierra y ellos lograron a través de una historia de amor además de querer al país, desarrollar un concepto que está siendo protagonista en Miami. Tras una travesía migratoria impulsada por el deseo de mantener a su familia unida, Ana Maria y Edwin tomaron la audaz decisión de convertir su sueño en realidad, llevando los sabores auténticos de la cocina colombiana a la Capital del Sol y más allá. Preservando las tradiciones culinarias de su tierra natal, lograron cautivar los paladares más exigentes con una amplia gama de platos típicos, desde arepas y empanadas hasta la especialidad de la casa: la lechona y el tamal tolimense.

Lechona Trucks

Adaptándose al mercado americano la pareja de esposos y con apoyo de una socia, encontraron la forma de hacer presencia y marcar innovación a crear un «Food Truck» en el la imagen de Colombia fuera atrajera a los comensales y probar las delicias tolimenses donde «la lechona» fuera protagonista al bautizar su móvil de comidas «Lechona Trucks».

Ana Maria y su equipo la sacaron de estadio al hacer presencia en el Festival de Vinos y Comidas de South Beach los comentarios positivos de los asistentes, consolidaron su reputación como una opción gastronómica de alta calidad. Además, su participación en eventos destacados como el «Baila Conmigo Fest» y el «Chase Stadium del Inter» de Miami generaron una gran expectación entre los amantes de la buena comida. Creando una historia de marca y multiplicando sonrisas con la gastronomía colombiana. Con «la lechona que se cree tamal o el tamal que se cree lechona llamado ‘tamachona‘».

Con tres «Lechona Trucks» ahora en funcionamiento, Ana Maria y su equipo están llevando la esencia de la cocina colombiana a diferentes rincones de Miami y más allá. El más reciente de estos camiones, ubicado en el área de Westchester, atiende de lunes a domingo por lo que sus redes sociales son la clave para saber de sus platos y horarios. Además de pistas cómo encontrarlos y programarse con solo seguirlos en instagram como @saborcolombiaus con el eslogan «más colombianos que la lechona«. Si los visitan, no dejen de pedir el Plátano Paradaise!!! Una explosión de sabor que tienes que vivir en el Lechona Truck con queso gratinado. Además de «La Arepa de Lechona» … nada como sabor colombiano.

Lechona Trucks Miami

