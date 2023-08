FOTOS. Con los momentos ‘coleccionados’, así felicitó Yeferson Cossio a su novia por el cumpleaños

El influencer Yeferson Cossio publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram para celebrar el cumple de su novia, Carolina Gómez.

“Mi muñequita, hoy está cumpliendo años. Siempre lo he dicho: mi filosofía de la vida es coleccionar tantos momentos hermosos como sea posible. Y tú, en tan poco tiempo, me has dado momentos, sensaciones y sentimientos que voy a atesorar hasta el último de mis días. Me parece inverosímil que tú, una “niña” de 20 años, sea tan centrada y madura. Me ayudas a mantenerme flotando pero sin despegar los pies de la tierra”, escribió el influencer en su cuenta de Instagram.

Dejando ver algunos de los viajes que han hecho juntos, Yeferson Cossio dedicó tierno mensaje de cumpleaños a su novia Carolina Gómez.

Con el mensaje que publicó, Cossio habría dejado que está pleno con su nueva novia. Al parecer, su ex Jen Muriel ya hace parte del pasado.

